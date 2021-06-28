«ربنا يخليكوا ليا يارب»..شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا للفنانة شيرين عبد الوهاب قامت بإرساله لأحدهم من قبل منذ عدة شهور ماضية، وعلى الفور انتشر ذلك التسجيل على مختلف الصفحات الالكترونية على السوشيال ميديا.

وهذا دفع عدد من رواد السوشيال ميديا إلى تدشين هاشتاج #كلنا_شيرين، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها ومحبيها لدعهما ومساندتها خلال الأزمة الأخيرة ضد زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال التسجيل الصوتي لجمهورها:”طول ما الفانز اللي بيحبوني ورايا، أنا مش خايفة من حاجة .. ربنا يخليكوا ليا يارب”.

جدير بالذكر، أن الفنانة رانيا محمود ياسين قامت بالتعليق على الأزمة القائمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بعد تسريب تسجيل صوتي لوالده يكشف عن خطته للاستيلاء على أموال شيرين، حيث نشرت من خلال منشور عبر حسابها بفيسبوك.

وكتبت رانيا محمود ياسين:”أنا مش فاهمة إيه الاستفادة من تسريب مكالمة الشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة ابنه اللي ممكن ماتكونش ده وجهة نظر ابنه نفسه”.

وأضافت قائلة:”التسريب ده هيتسبب في خراب البيت لحد امتي هتفضل السوشيال ميديا تخترق بيوتنا وأسرارنا وحياتنا في الوقت أن الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن ممكن يبقي في خط رجعه لكل الأطراف لكن الفضايح دي بتخرب البيوت، اتقوا الله بجد بقي شيء مقزز أوووي حقيقي إحنا في زمن المسخ”.

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