بعد إعلان مرضها..نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة مذهلة غير معتادة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة نيللي كريم ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، حيث أنها تحرص دائما على التواصل مع جمهورها ومتابعيها.

فظهرت الفنانة نيللي كريم، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة جذابة غير معتادة، مما أثار إعجاب متابعيها عبر إنستجرام.

حقيقة إصابة نيللي كريم بورم في الوجه

جدير بالذكر، أنه تداولت عدد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنانة نيللي كريم بورم مزمن في الوجه وأنها ستبتعد عن التمثيل لمدة عام على الأقل، ولكن كشفت مصادر مقربة من عائلة نيللي كريم أن تلك التصريحات قديمة منذ سنوات عديدة وبالفعل تم علاجها بعد أن ابتعدت عن التمثيل ما يقارب من حوالي عامين بالكامل.

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