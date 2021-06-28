شكرا لاهتمامكم بخبر شيرين تخرج عن صمتها وتعلق على التسجيل الصوتي لوالد زوجها حسام حبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن صمتها وقامت بالتعليق على ما تم تداوله من تسجيل صوتي منسوب لوالد زوجها الفنان حسان حبيب بشأن خطته للاستيلاء على حساباتها البنكية وأموالها وثروتها بالكامل.

وإليكم نص تصريحات شيرين عبد الوهاب

حيث تم تداول تسريب لتسجيل صوتي منسوب للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفيه يكشف عن خطة نجله للاستيلاء على أموال وثروة الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال زواجه منه، بالاضافة إلى عدد من الاعترافات الأخرى التي أثارت حالة من الجدل الواسع والغضب لدى الجمور ومحبي الفنانة شيرين.

ولكن قام حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب بنفي ما تم قوله في التسجيل الصوتي، مؤكدا أنه مفبرك وأنه ليس صوته على الإطلاق، وعلى الفور تم تداول أخبار عديدة تفيد بانفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب ولكن لم يتم تأكيد الأخبار حتى الأن.

حيث قال والد حسام حبيب: “أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، وإيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونيرة لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي”.

وتابع قائلا: “نفسي يبقي عندي حفيد، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان”.

وأضاف :”ليه حسام مايتجوزش بالسر مثلًا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله يجي يتجوز ويخلي مراته عندي، ومايقولش لشيرين ويبقى يجي يقابلها هنا عندي، هو ساعات بيروح يقعد عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين، لما تحمل وتخلف ويبقى عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها مايقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف”.

واستكمل : “هي قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو”.

وتابع: “حتى لو مابتخلفش، واحدة خلاص عندها ٣٩ سنة وقربت على ال ٤٠ احتمال الخلف عندها ضعيف وهما بقالهم سنتين أهو ماخلفوش لية، هي سافرت امريكا بس ماقالوش عملوا اية في امريكا، كانت بتعمل رعاية صحية بتعمل تحاليل وبتكشف وبتعمل استشفاء في أمريكا أو بيسموها check up بتطمن على نفسها، وهو عمل كمان فحوصات عشان يشوف نفسه الخلفة كويسة”.

مقالات أخرى قد تهمك:

والد حسام حبيب يشعل مواقع التواصل برسالته إلى الجمهور

«ربنا يخليكوا ليا يارب»..شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها