بعد تسريب والد حسام حبيب.. رسالة مفاجئة من شيرين لحماتها

بعد الأزمة الأخيرة التي صاحبت انتشار تسريب والد الفنان حسام حبيب، قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب الخروج عن صمتها والرد على التسريب.

وخصت شيرين عبد الوهاب والدة الفنان حسام حبيب في رسالتها، حيث قالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنسبة للست اللي ربت حد أخلاقه زي حسام فأكيد ست عظيمة ومفيش أي حاجة من الكلام ده خالص.. حسام رجل نقي ونضيف».

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وخلال الساعات الماضية انتشر مقطع صوتي لوالد حسام حبيب يتحدث فيه عن علاقة ابنه بشيرين عبد الوهاب.

وقال والد حسام حبيب: “أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، وإيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونيرة لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي”.

وتابع قائلا: “نفسي يبقي عندي حفيد، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان”.

وأضاف :”ليه حسام مايتجوزش بالسر مثلًا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله يجي يتجوز ويخلي مراته عندي، ومايقولش لشيرين ويبقى يجي يقابلها هنا عندي، هو ساعات بيروح يقعد عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين، لما تحمل وتخلف ويبقى عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها مايقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف”.

واستكمل : “هي قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو”.

وتابع: “حتى لو مابتخلفش، واحدة خلاص عندها ٣٩ سنة وقربت على ال ٤٠ احتمال الخلف عندها ضعيف وهما بقالهم سنتين أهو ماخلفوش لية، هي سافرت امريكا بس ماقالوش عملوا اية في امريكا، كانت بتعمل رعاية صحية بتعمل تحاليل وبتكشف وبتعمل استشفاء في أمريكا أو بيسموها check up بتطمن على نفسها، وهو عمل كمان فحوصات عشان يشوف نفسه الخلفة كويسة”.