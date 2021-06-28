من خلال السبكي.. علا غانم تعود للسينما من جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر مقربة من الفنانة علا غانم أنها ستعود للعمل الفني خلال الفترة المقبلة بأحد الأعمال السينمائية من انتاج السبكي.

وكشفت المصادر في تصريحات صحفية أن الفنانة علا غانم تم التواصل معها منذ ما يقرب من شهرين قبل أن تستقر في القاهرة.

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وأشارت المصادر لأن الفنانة علا غانم تلعب شخصية سيدة من الصعيد تتعرض لحادث كبير، وتحاول الانتقام من الذين قاموا بظلمها خلال أحداث العمل.

وحتي الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائى علي فريق العمل، ولكن تم ترشيح الفنان أحمد صفوت ليشارك في بطولة العمل.

وعادت الفنانة علا غانم إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد غياب استمر خمس سنوات، حيث إن علا كانت تقيم هناك برفقة زوجها رجل الأعمال المصري الحاصل على الجنسية الأمريكية “عزيز لبيب”، وابنتيها “كاميليا ” و”فريدة”.