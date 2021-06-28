«احلى خضة دي ولا ايه»..أكرم حسني ينشر فيديو جديد مع هيفاء وهبي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أكرم حسني، بنشر فيديو كوميدي جديد له برفقة الفنانة هيفاء وهبي، اثناء كواليس تصوير أغنية “لو كنت”، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك لمشاركة الجمهور والمتابعين.

حيث ظهر في الفيديو الفنان أكرم حسني مرتدي بدلة باللون الأسود، داخل غرفة الملابس، ويفاجئ بوجود هيفاء وهبي مرتدية فستان جذاب خطف الأنظار، اثناء جلوسها علي الأريكة.

فعلق أكرم حسني علي الفيديو، وكتب: “أحلي خضة دي ولا ايه؟”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور مع الفيديو وحصل على الكثير من الإعجابات وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي الفيديو كالاتي:”عسل يا اكرم – انا بحبها اوي – حبيبة عمري – هيفاء تجنن – حلوين اوي”.

جدير بالذكر أن فيديو كليب أغنية “لو كنت” لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني حقق نجاحا كبيرا، منذ أن تم طرحه على قناة اليوتيوب وانتشر هاشتاح بعنوان “لو كنت”، كلمات أغنية “لو كنت” هي : “لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي .. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي .. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي .. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي .. لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال و هناك انا هاشتكيكي”.

مقالات أخرى قد تهمك:

اتفرج..لقاء الخميسي تتألق بإطلالة كاجوال جذابة (صور)

بعد استدعائها للتحقيق..نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)