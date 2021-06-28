بعد استدعائها للتحقيق..نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نانسي عجرم

قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”.

حيث ظهرت الفنانة نانسي عجرم بإطلالة رائعة خطفت الأنظار إليها حيث أرتدت جمبسوت بشورت قصير وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية ليبرز جمال ملامحها، كما فضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، واثارت تلك الإطلالة إعجاب الجمهور والمتابعين.



وقامت الفنانة نانسى عجرم ، بالتعليق على الصورة قائلة: “ Shining as ever ”.

جدير بالذكر، أنه تداول أخبار مؤخرا حول فتح قضية قتل الشاب السوري مرة أخرى وأنه تم استدعاء الفنانة نانسي عجرم، وأوضحت إنها حضرت الجلسة الأخيرة في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها كشاهدة، وذلك من خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

حيث كتبت نانسي عجرم في تغريدة: “لم أغب ولن أغيب عن أي جلسة أستدعي لها، وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلي إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية”.

وطالبت الفنانة نانسي عجرم الصحفيين، قائلة: “يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار”.

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