إجراء ناري من نضال الأحمدية بعد رد شيرين عبد الوهاب على التسريبات

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، بعد خروج الفنانة شرين عبد الوهاب عن صمتها والتعليق على التسريبات المنسوبة لوالد زوجها المطرب حسام حبيب.

ونفت الفنانة شيرين عبد الهاب في تسجيل صوتي، جميع الأخبار والتسريبات المتداولة، مؤكدة علاقتا القوية بزوجها المطرب حسام حبيب.

من جانبها، ردت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على التسجيل الصوتي الذي نشرته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقالت نضال الأحمدية، أن رد شيرين عبد الوهاب يؤكد مصداقية المجلة وصحة ما ورد بالتسجيل المنشور، خاصة أن المطربة لم تدافع عن حماها أو تكذب ما تم نسبه إليه، واهتمت بالحديث عن علاقتها مع زوجها.

وأعلنت نضال الأحمدية أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسين حبيب والد حسام حبيب بعد اتهامه للمجلة بالفسق، وسخرت من عدم إجادته للكتابة باللغة العربية رغم سخريته من جهل شيرين باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، تداول تسريب صوتي لوالد المطرب حسم حبيب، يقول فيه إن ابنه حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته شيرين المالية، بالكامل ويسحب منها ما يشاء، وإنه هو ووالدته لا يحبونها، وأنه كان يرغب في طلاقها منذ فترة ولكنه صمم على تكملة خطة الاستيلاء على أموالها

وتابع قائلا: “أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، وإيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونيرة لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي”.

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