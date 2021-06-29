هجوم شديد على مصطفى قمر بعد تصوير ابنته أثناء الصلاة.. ومتابعون : بتصلوا بنضارة شمس

عدن - ياسمين عبد العظيم - شن جمهور ومتابعي افنان والمطرب مصطفى قمر، هجوم شديد عيه الساعات الأخيرة، بعد نشره صوره لابنته أثناء الصلاة.

نشر مصطفى قمر عبر حسابه علىموقع تداول الصور والفيديوهات Instagram صورة لابنته جودي وهي تصلي إلى جواره.

وعلق مصطفى قمر على الصورة : “حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوا، لئيمة أروبة وشافت الكاميرا”.

وأشار مصطفى قمر إلى أنه صور مقطع فيديو أثناء الصلاة، لكنها كانت تخفي وجهها، متسائلا: “أمال مش بتتكسفي ليه يا جودي لما بتغني؟”.

وعلى الفور انهالت التعليقات على منشور مصطفى قمر بالسلب، حيث تعرض لهجوم شديد من جانب الجمهور، وأبرز التعليقات :” لابس نضارة شمس وانت بتصلي ؟” ،” حرام تصورها وهي بتصلي”، وعلى الفور قاممصطفى قمر بحذف الصور من على حسابه.

ومؤخرًا: قام الفنان مصطفى قمر ، بنشر فيديو له اثناء حفل زفاف ابنه، الذي أقيم منذ أيام قليلة ماضية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، ليشارك جمهوره ومتابعيه .

حيث ظهر الفنان مصطفى قمر وهو “يزف” نجله وعروسته اثناء حفل الزفاف وسط حالة من الفرحة والبهجة في وجود الأهل والاصدقاء، وقام مصطفى قمر بالتعليق على الفيديو، قائلا “ الحمدلله زفيت ابني علي عروسته وبحضور اجدع الصحاب والحبايب صلوا علي سيدنا النبي وباركولي ”.

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