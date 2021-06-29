حسام حبيب يفتح النار على نضال الأحمدية: هتدفعي الثمن غالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شن المطرب حسام حبيب، هجومًا واسعًا الساعات الأخيرة، على الإعلامية نضال الاحمدية، بعد التسريبات التي نشرتها لوالده والتي تزعم خطته للاستيلاء على أموال زوجته شيرين عبد الوهاب.

ونشر حسام حبيب، فيديو على صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” وكتب عليه :”رد بسيط على الشر”،وأذاع فيه تصريحات إعلامية بصوت نضال الأحمدية.

وقال حسام حبيب في الفيديو :” أي عمل استقصائي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها”.

وتابع حسام حبيب:” الناس كلها عارفة شغلتك الحقيقية ايه .. واللي انتي بعتاها دي فرد من أفراد الشبكة المعروفة”، اثبتي انك ليست صاحبة الصوت الذي ظهر في الفيديو، هتدفعي تمنه كبير، ربنا يهديكي”.

وفي وقت سابق، هاجم الفنان حسام حبيب والده، وذلك في أحدث ظهور له مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب وإحدى بناتها.

وقال حسام حبيب: «إيه رأيكم فيا وانا بضحك على شيرين.. وواخد الكريدت كاردز بتاعتها… بكره هنعمل لكم فيديو من المحكمة».

وتابع: «الناس الغريبة طلعت أقرب من القرايب نفسهم، ساعات تعرف إن أخوك او أبوك مش من دمك… أنا أكبر بكتير من إني أطلع اتكلم».

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