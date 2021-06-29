أول رد من نسرين طافش بعد أنباء سحب الإمارات الإقامة الذهبية منها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نسرين طافش

جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء تفيد بقيام دولة الإمارات بسحب الإقامة الذهبية من الفنانة السورية نسرين طافش.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول سحب الإقامة الذهبية من نسرين طافش، وذلك نظراً لعدم تواجدها بكثرة في الامارات كما كان سابقاً.

من جانبها نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبدل الصور والفيديوهات :انستجرام” منشور تقول فيه :”(الله يرزقني فلوس كثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغلة فيها).

وانهالت التعليقات على منشور الفنانة نسرين طافش من الجمهور الذي طالبها توضيح هذا الأمر، لدحض الإشاعات.

ومؤخرًا شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصورة الجديدة، وهي ترتدي فستان باللون الوردي،في إطلالة جريئة وجذابة، نالت إعجاب الجماهير.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت :”وفي لحظة ما , بومضة من الزمن .. قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير.”.

ومؤخرًا نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة، وهي ترتدي فستان باللون الوردي، مكشوف الصدر في إطلالة جريئة وجذابة.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت :”ثم يعوضك الله عوضا يليق بقلبك ، يومكم حلو يا حلوين”.

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