أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه “ملك وليلى” أمام الأهرامات .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان أحمد زاهر، الساعات الماضية، بتخرج ابنتيه ملك وليلى أحمد زاهر، وذلك بحضوره حفل تخرجهما الذي أقيم أمام الأهرامات.

ونشر الفنان أحمد زاهر، صور من حفل تخرج ابنتيه، على حسابه الشخصي، على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر احمد زاهر في الصور برفقة ابنتيه مل وليلى، وزوجته، وعلق عليها :” بناتي اتخرجوا انهاردة.. حاله غريبه اول مره احس بيها مشاعر كتير متلخبطه فرح و سعاده و فخر و خوف علي بكره و دموع”.

وتابع احمد زاهر :”مهو احنا المصريين نفرح او نحزن لازم نبكي مش عارف ليه ، احاسيس كتيره و مع بعض مره واحده بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله و الشكر لله علي كل السعاده اللي كنت فيها “.

وأضاف أحمد زاهر :” الحمدلله علي تخرج ملك و ليلي و عقبال مني و نور و ربنا يفرحكم كلكم بولادكم ، ملك و ليلي بحبكم اوي و فخور بيكم قد الدنيا كلها”.

وفي وقت سابق،شاركت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

ونشرت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، صور جديدة لها من حضورها حفل زفاف الممثل حسن أبو الروس، الذي أقيم في ملاهي زيد بارك.

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