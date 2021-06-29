شكرا لاهتمامكم بخبر والد حسام حبيب يواجه الحبس والغرامة بعد التسريبات الأخيرة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، حول قصة التسريبات المسربة لوالد المطرب حسام حبيب مع الإعلامية نضال الأحمدية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب صوتي لوالد حسام حبيب، يكشف فيه خطة نجله حسام حبيب للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وفي أول رد له، خرج المطرب حسام حبيب عن صمته، وقال «الناس الغريبة طلعت أقرب من القرايب نفسهم، ساعات تعرف إن أخوك او أبوك مش من دمك… أنا أكبر بكتير من إني أطلع اتكلم».

واستطرد حسام حبيب: «الناس القريبة دي كلها كان من مصلحتها إنها تكون منتهكة ومش مسؤولة عن أي حاجة، وعلى فكرة شيرين عندها شركة مسؤولة عن غدارة أعملها وشركة محترفة جدًا ومش بياخدوا اوامرهم من حد».

واستطرد حسام حبيب: «الناس القريبة دي كلها كان من مصلحتها إنها تكون منتهكة ومش مسؤولة عن أي حاجة، وعلى فكرة شيرين عندها شركة مسؤولة عن غدارة أعملها وشركة محترفة جدًا ومش بياخدوا اوامرهم من حد».

وأضاف حسام حبيب: «أنا قادر أجيب حقي بالقانون، حتى لو من أي شخص مهما كانت درجة قرابته لي، لأن للأسف من اتفق مع الصحفية كان من أقرب الناس لي ومن سجل له للأسف والدي».

ووفقًا لقانون، فإن والد المطرب حسام حبيب، معرض للحبس والغرامة في حال اتهام ابنه له بشأن التسريبات الأخيرة له.

نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة أشهر.

كما نصت المادة ( 309 مكرر) أيضا من قانون العقوبات على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن

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