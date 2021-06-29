اتفرج وصلة غناء لكارول سماحة مع ابنتها.. ومتابعون : شبهها بالظبط (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها وجمهورها، الساعات الأخيرة ونشرت​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارول سماحة في الفيديو وهي تغني مع ابنتها تالا، أغنية “اللي خان”.

وعلقت كارول سماحة على فيديو الغناء الذي نشرته وكتبت :مشوار في السيارة مع حبيبة قلبي تالا.

وانهالت التعليقات على الفيديو والذي نال إعجاب محبي كارول سماحة، حيث قالوا ان ابنتها تشبهها تماما.

وفي وقت سابق، فاجئت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها وجمهورها، الساعات الأخيرة ونشرت​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” من مكان إقامتها في دبي.

وظهرت كارول سماحة في الفيديو وهي ترقص بشكل إستعراضي وحيوي ومليء بالإيجابية والسعادة، من أمام مرآتها في غرفة ملابسها، على أنغام أغنية “levitating” للفنانة الأميركية دوا ليبا.

وفي وقت سابق، كانت قد أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في تصريحات صحفية،على مدى إعجابها بسيناريو فيلم «بالصدفة»، والذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأشارت كارول سماحة، إلى أنه تمت كتابة فيلم “بالصدفة” منذ 10 سنوات قبل التوسع في استخدام السوشيال ميديا.

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