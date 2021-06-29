ليلى أحمد زاهر تشعل حفل تخرجها بوصلة رقص.. ووالدها : ولعتي الدنيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الساعات الماضية، بحفل تخرجها هي وأختها ملك وبحضور والدها االفنان أحمد زاهر ووالدتها، من أمام الأهرامات.

ونشرت الممثلة ليلى أحمد زاهر، فيديو لها من حفل تخرجها على حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت فيه وهي تغني وترقص.

من جانبه نشر الفنان أحمد زهر على صفحته الرسمية على انستجرام فيديو تخرج ابنته ليلى وهي تغني وترقص.

وعلق أحمد زاهر :” مبروك يا حبيبتي علي التخرج، وعلي الاغنيه الجميله دي اللي ولعتي بيها الدنيا و المسرح و الكل كان فرحان بيكي و بيرقص معاكي كسرتي الدنيا يا لولي بحبك وفخوربيكي أوي”.

ونشر الفنان أحمد زاهر، صور من حفل تخرج ابنتيه، على حسابه الشخصي، على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر احمد زاهر في الصور برفقة ابنتيه مل وليلى، وزوجته، وعلق عليها :” بناتي اتخرجوا انهاردة.. حاله غريبه اول مره احس بيها مشاعر كتير متلخبطه فرح و سعاده و فخر و خوف علي بكره و دموع”.

وتابع احمد زاهر :”مهو احنا المصريين نفرح او نحزن لازم نبكي مش عارف ليه ، احاسيس كتيره و مع بعض مره واحده بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله و الشكر لله علي كل السعاده اللي كنت فيها “.

وأضاف أحمد زاهر :” الحمدلله علي تخرج ملك و ليلي و عقبال مني و نور و ربنا يفرحكم كلكم بولادكم ، ملك و ليلي بحبكم اوي و فخور بيكم قد الدنيا كلها”.

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