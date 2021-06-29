حسام حبيب يهدد والده ويفجر مفاجأة بخصوص التسريب المتداول.. (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر المطرب حسام حبيب، الساعات الماضية، مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” يكشف فيها رده على التسريب المتداول لوالده مع الغعلامية نضال الأحمدي.

وفجر المطرب حسام حبيب، مفاجأة بخصوص التسريب المتداول لوالده، مؤكدأ أن التسجيل صحيح وغير مفبرك.

وقال حسام حبيب، في الفيديو الذي نشره :” هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى”.

وأضاف حسام حبيب :”التسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها”.

وقال حسام حبيب في الفيديو :” أي عمل استقصائي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها”.

وتابع حسام حبيب:” الناس كلها عارفة شغلتك الحقيقية ايه .. واللي انتي بعتاها دي فرد من أفراد الشبكة المعروفة”، اثبتي انك ليست صاحبة الصوت الذي ظهر في الفيديو، هتدفعي تمنه كبير، ربنا يهديكي”.

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