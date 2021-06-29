فيفي عبده تفاجىء الجمهور بشكلها بدون مكياج.. ومتابعون : مين دي ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي تغني اغنية لحسين الجاسمي، وظهرت في الفيديو بدون مكياج.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو: يامساء الفل.

وانهالت التعليقات على فيديو فيفي عبده، حيث استغرب الجمهور شكلها بدون مكياج وعلقوا :” انتي مين.. معرفناكيش”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية للفنانة أمينة، بفستان أسود من منزلها.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو: “ما شاء الله البلدي يوكل خمسة مواه، برقص علي اغنية المطربة امينة”.

وفي وقت سابق، شن الجمهور موجة من الغضب على الفنانة فيفي عبده، بعد مشاركتها مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي ترتدي فستان اسود اللن مفتوح،و ترقص على أنغام أغنية للمطربة ياسمين نيازي “سلامات ياهوى”.

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