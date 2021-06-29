نضال الأحمدية تفجر مفاجأة بعد تسجيل والد حسام حبيب : لدينا تسريبات أخرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مفاجأة جديدة، بعدما نشرت التسجيل المتدال لوالد المطرب حسام حبيب، والذي أحدث ضجة واسعة الساعات المؤخرة.

وقالت نضال الأحمدية، أنها تمتلك تسريبات أخرى تتؤكد صدق كلامها، مشيرة إلى أن شيرين عبد الوهاب، لم تنفي ما جاء في التسجيل، كما أنها استطاعت تقديم سبق صحفي .

وقالت نضال الاحمدية، في تصريحات تليفزيونية،:” الملحن حسام حبيب يهين شيرين في كل مجالسه، ولدينا تسريبات أخرى، لأنه يهين كرامتها وشرفها، وعندما نسرب كلام والده ونضعه أمام الرأي العام فإن هذا حق”.

وأكدت نضال الأحمدية، أنها لا تربطها أي علاقة بشيرين وأنها بريئة من هذه التسريبات.

وقالت نضال الأحمدية، أن رد شيرين عبد الوهاب يؤكد مصداقية المجلة وصحة ما ورد بالتسجيل المنشور، خاصة أن المطربة لم تدافع عن حماها أو تكذب ما تم نسبه إليه، واهتمت بالحديث عن علاقتها مع زوجها.

وأعلنت نضال الأحمدية أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسين حبيب والد حسام حبيب بعد اتهامه للمجلة بالفسق، وسخرت من عدم إجادته للكتابة باللغة العربية رغم سخريته من جهل شيرين باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، تداول تسريب صوتي لوالد المطرب حسم حبيب، يقول فيه إن ابنه حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته شيرين المالية، بالكامل ويسحب منها ما يشاء، وإنه هو ووالدته لا يحبونها، وأنه كان يرغب في طلاقها منذ فترة ولكنه صمم على تكملة خطة الاستيلاء على أموالها

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