وفاة الملياردير والد نجيب ساويرس.. والفنانون يتسابقون لتقديم العزاء (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالممنا، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، عن عمر ناهز 91 سنة.

وأعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة أنسي ساويرس، والد نجيب وسميح ساويرس.

وقالت مصادر مقربة من العائلة، إن العزاء سوف يقتصر على أفراد العائلة ، علما بأن موعده لم يتحدد بعد.

من جانبهم تقدم العديد من الفنانين بواجب العزاء للمهندس نجيب ساويرس في وفاة والده الملياردير أنسي ساويرس.

وكتب الفنان عمرو دياب عبر حسابه بموقع Twitter: “خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والعائلة في وفاة المهندس انسي ساويرس تغمده المولى برحمته والهمهم الصبر والسلوان”.

من جانبها غردت آيتن عامر عبر حسابها الشخصي تويتر: “رحل اليوم رجل الأعمال #أنسي_ساويرس عميد عائلة ساويرس التي قدمت لمصر الكثير اقتصادياً وثقافياً خالص التعازى للمهندس #نجيب_ساويرس والمهندس #سميح_ساويرس وجميع آل ساويرس رحم الله الفقيد”.

يذكر أن أنسي ساويرس، ولد في 30 أغسطس 1930 في محافظة سوهاج، لعائلة قبطية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من “جامعة القاهرة” عام 1950.

و أسس الراحل “شركة لمعي وأنسي” للمقاولات وهو إبن 20 عاما، وذلك في عام 1950 فور تخرجه من كلية الزراعة.

ثم أسس أنسي ساويرس، “شركة أوراسكوم للتجارة والمقاولات” عام 1975 والمعروفة اليوم باسم “شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية”، وهي الصرح الاقتصادي المصري الكبير.

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