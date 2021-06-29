يسرا تواسي نجيب ساويرس بعد وفاة والده بكلمات مؤثرة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - يسرا

تقدمت الفنانةيسرا بخالص تعازيها، لرجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد وفاة والده الملياردير أنسي ساويرس، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، عن عمر ناهز 91 سنة.

ونشرت الفنانة يسرا، منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” تنعي فيه رجل الاعمال أنسي ساويرس.

وكتبت يسرا :”فقدنا اليوم رمزا من رموز رجال الأعمال العظيمة في مصر والوطن العربي، رجل صاحب قلب و عقل و رؤية عظيمة، كان أكثر الناس محب لوطنه … خالص العزاء للسيدة يسرية لوزة و الأبناء نجيب و سميح وناصف ساويرس في وفاة والدهم رجل الأعمال السيد أنسي ساويرس.. تغمده الله برحمته وألهمهم جميعا الصبر والسلوان.

وكتب الفنان عمرو دياب عبر حسابه بموقع Twitter: “خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والعائلة في وفاة المهندس انسي ساويرس تغمده المولى برحمته والهمهم الصبر والسلوان”.

من جانبها غردت آيتن عامر عبر حسابها الشخصي تويتر: “رحل اليوم رجل الأعمال #أنسي_ساويرس عميد عائلة ساويرس التي قدمت لمصر الكثير اقتصادياً وثقافياً خالص التعازى للمهندس #نجيب_ساويرس والمهندس #سميح_ساويرس وجميع آل ساويرس رحم الله الفقيد”.

وأعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة أنسي ساويرس، والد نجيب وسميح ساويرس.

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