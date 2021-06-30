أول رد من والد حسام حبيب على فيديو نجله.. مفاجأة للجميع

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من اختفاؤه عن الساحة بعد أزمة التسريب الأخير له، خرج السيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب عن صمته وعلق على فيديو نجله حسام حبيب.

وبعد نشر الفيديو، تواصلت إحدى الصحف مع حسين حبيب للتعليق على الفيديو الذي نشره ابنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

أول رد من حسام حبيب على أزمة تسريبات والده .. أول ظهور له مع شيرين بعد الأزمة (اتفرج)

القبض على حسن راتب بتهمة تمويل تشكيل نائب الجن والعفاريت للتنقيب عن الآثار

وقال السيد حسين حبيب في تصريحاته أن القصة انتهت تماما بالنسبة له، ولا يوجد رد.

ونشر المطرب حسام حبيب فيديو له ردًا على الشائعات الأخيرة حول علاقته مع زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حسام حبيب وهو يحتضن زوجته شيرين ومعهما طفلتها، وقال ساخرًا: «هالو، ايه رأيكم فيا وأنا بضحك على شيرين وواخد الكريدت كارد بتاعتها، إيه رأيكم فيا، وإيه رأيكم فينا، حلوين صح، بكرة هنعمل لكم فيديو من المحكمة»، بينما قبلت شيرين عبدالوهاب زوجها حسام حبيب.