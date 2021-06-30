بفستان شفاف.. رانيا يوسف توجه رسالة نارية لجميع الفتيات (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهرها ومتابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصور، وهي ترتدي فستان شفاف وتتجول به امام البحر، موجهة رسالة للفتيات.

وعلقت رانيا يوسف على صورها وكتبت :”ارتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد”

فيما علقت الفنانة أحلام الشمسي على صور رانيا يوسف وكتبت : ” انتي فين يا قمري ليه ما اخذتينيش معاكي اصلاً واااااااحشااااني ❤️❤️❤️❤️انبسطي اوووي”.

فيما علق الجمهور وكتب :”الغريبة إنك بتقولى عورات العقول والضمائر أشد قبحا من عورات الأجساد معنى كلامك إنك عارفة إن عورات الأجساد قبيحة أيضا ولكنها ليست بدرجة قبح العقول والضمائر”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهرها ومتابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصور، وهي ترتدي المايوه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رانيا يوسف، على الصور وكتبت : استمتع بالحياة بأقصى قدر تستطيعه.

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