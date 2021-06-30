حفيد عادل إمام يشعل مواقع التواصل في حفل تخرجه.. لن تصدق شكله (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، صورًا لحفيد الزعيم عادل إمام، عز الدين رامي إمام، اثناء حفل تخرجه من المدرسة في حفل أقيم في منطقة الأهرامات.

ونشرت هالة حفيدة الفنان عادل إمام، صورتها مع ابن خالها عزالدين رامي إمام ، أثناء حفل النخرج، معبرة عن فخرها به.

وانهالت التعليقات على صور حفيد الزعيم عادل إمام، معبرين عن إعجابهم به وأنه يشبه كثيرًا جده النجم الكبير عادل إمام.

ومؤخرًا تداول عدد من الصفحات الالكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان عادل إمام برفقة نجله الفنان محمد إمام في إحدى المناسبات، حيث ظهر في الصورة ولديه لحية بيضاء اللون طويلة، مما أثارت الصورة حالة من الجدل الشديد حول سبب ظهور لحية بذلك الطول، واعتقد البعض أن تلك الصورة غير حقيقية.

حيث ظهر الفنان عادل إمام خلال الصورة المتداولة بلحية بيضاء طويلة، مما أكد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفني التصميم أن تلك الصورة مفبركة وتم إضافة الحية إلى الصورة من خلال برنامج الفوتوشوب.

ولكن في الحقيقة، فإن الصورة الحقيقة للزعيم يظهر فيها بدون لحية على الإطلاق، وتم تصويرها اثناء حفل زفاف ابنه محمد إمام منذ سنوات قليلة ماضية.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى تم عرضه خلال شهر رمضان للعام الماضي، وشارك فى بطولته عدد من نجوم الفن منهم: دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

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