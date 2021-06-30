“توكتوك” هنا الزاهد يثير سخرية الجمهور.. وتعليق مفاجىء من الفنانة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة، صور لـ”توكتوك” مغطى بصور الفنانة هنا الزاهد، من جميع أجزائه، الأمر الذي أثار موجة من السخرية بين راد السوشيال ميديا.

من جانبها فاجئت الفنانة هنا الزاهد الجميع، بنشر صور التوكتوك المغطى بصورها، على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت هنا الزاهد على الصور معبرة عن سعادتها قائلة: “والله اتبسط جدا”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة هنا الزاهد ، بمشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة هنا الزاهد، خلال الصورة التي نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”، بإطلالة جذابة ومميزة .

حيث فضلت أن ترتدي فستانا أنيقا باللون الأسود مما أظهر جمال ملامحها وقوامها الممشوق، وفضلت أن تضع القليل من المكياج حتى تبدو بشكل بسيط وجذاب، أما بالنسبة لشعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها مما أضفى عليها أنوثة طاغية.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مشاركتها في مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، بالاضافة إلى كل من الفنانة نيرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، والذي عرضه في شهر رمضان الماضي لهذا العام.

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