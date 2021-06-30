شكرا لاهتمامكم بخبر سمية الخشاب تثير الجدل على تويتر.. والجمهور: انتي اللي ماعرفتيش تختاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة سمية الخشاب، وذلك بعد نشرها منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب : “أي إمراة بتقول أنا حاسه بالامان مع الراجل ده أيا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها يا عزيزتي الأمان بالله دائما وأبدا وبس “.

وعلى الفور انهالت التعليقات التي تهاجم الفنانة سمية الخاشب، والتي من أبرزها :” انتي اللي معرفتيش تختاري،ونفس الكلام انا بقوله لاي راجل بردو”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة المتألقة سمية الخشاب وهى ترقص برفقتها عددا من الفتيات على أنغام أغنية أجنبية في إحدى صالات الرياضية.

وكتبت الفنانة سمية الخشاب معلقة على الفيديو:”الرياضة والرقص غذاء الروح والجسد والعقل وعلى فكرة بعشق الـ Kpop”.

وتحتفل حاليا سمية الخشاب بنجاح أغنيتها الجديدة “أوعدك” التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك – ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

قامت الفنانة سمية الخشاب ، بكشف حقيقة ما تداول حول ارتباطها من مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، وذلك بعد نجاح أغنيتهما الدويتو “أوعدك”، بعد أن تداولت تلك الأنباء بين العديد من الجمهور.

فقالت الفنانة سمية الخشاب خلال تصريحات صحفية: “عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية، بس كل حد أشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب”.

وأضافت قائلة: “ورأيي إن رده على المذيع حين سأله كان عفوياً قائلاً إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها، وأتعجب مع كل عمل جديد أن يقال إنني اتخانقت مع البطل أو إنني أعيش قصة حب وحنتجوز، يارب دائماً يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله”.

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