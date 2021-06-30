بالدموع وكلمات مؤثرة.. عائلة سمير غانم تحيي ذكرى الأربعين على رحيله (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الراحل سمير غانم

حلت الساعات الماضية،اليوم الأربعين على وفاة النجم الكبير سمير غانم، بعد رحيله متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأحيت عائلة الفنان سمير غانم، ذكرى الاربعين على رحيله، بكلمات مؤثرة، نشرها أفراد أسرته، على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، :” وحشتني يا بابي يا حبيبي ، ربنا يرحمك و يسعدك و يدخلك الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب و لا مناقشة حساب… بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا و هفضل أشكرهم طول عمري علي حبهم و مساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة… اليوم ال ٤٠ #سمير_غانم“.

فيما كتب الإعلامي رامي رضوان :”اليوم يمر ٤٠ يوم على رحيلك يا حبيبنا..يا اغلى واطيب وأجمل قلب.

٤٠ يوم كأنهم سنين. لو الحزن سيطر بسبب فراقك..فلا يصبرنا الا الإطمئنان أنك في مكان أفضل بكثير..بفضل الله عز وجل ودعاء ملايين من عشاقك. أرجوكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة في منزلة النبيين والصديقين والشهداء”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة إيمي سمير غانم، بنشر صورة من ذكريات حياة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وطالبت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهوره، بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تعيش أزمة صحية خلال الفترة الحالية وتخضع على أثرها للرعاية داخل أحد المستشفيات، كما كشفت عن أخر التطورات الصحية لحالتها وعلقت وكتبت:”أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب”.

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