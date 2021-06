مايان السيد تثير سخرية الجمهور في أحدث ظهور.. ومتابعون: نسيتي الشراب

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

وظهرت مايان السيد في الصورة برفقة مجموعة من اصدقائها وهم يرتدون شرابات غريبة ، أثارت سخرية الجمهور.

وعلقت مايان السيد على الصورة وكتبت : “you will be missed♥️ May you achieve all that you desire in life. You & Donia are like family to me.. God bless you both”.

وفجرت الصورة موجة من السخرية من جانب الجمهور، حيث جاءت أبرز التعليقات :” نسيتي الشراب، ايه الشراب دا، انتي لابسة فردة وفردة”.

وفي وقت سابق، دعمت الفنانة مايان السيد، ابنة الدكتورة هبة قطب، والمعروفة اعلاميا باسم “فتاة المايوه” وذلك بعد تعرضها للتنمر بسبب ارتدائها «مايوه شرعي» بأحد حمامات السباحة بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة.

ونشرت الفنانة مايان السيد، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام” تدعم فيها فتاة المايوه.

وعلقت مايان السيد على الصورة وكتبت :” بطلوا تقولولنا نعمل ايه.. جسمها اختيارها”.

كما نشرت الفنانة الصاعدة مايان السيد عبر حسابها على تطبيق بادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من أحدث ظهور لها.

وبحسب ما جاء في الفيديو، الذي تم تداوله بشكل كبير، فقد ظهرت مايان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بدلة لامعة باللون الزهري.

