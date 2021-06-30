ميريهان حسين تفاجىء الجمهور بشكلها بدون مكياج.. ومتابعون: كردشيان مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي تظهر بدون مكياج، وتتناول اللإفطار داخل طائرة، في إطلالة نالت إعجاب الجماهير.

وعلقت ميريهان حسين على الصور وقالت : “صباح الخير”.

وانهالت التعليقات على صور ميريهان حسين والتي جاء ابرزها :” كردشيان مصر، زي القمر”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي ترتدي مايوه اخضر من قطعتين، أثار جدل الجمهور.

وانهالت التعليقات على صور ميريهان حسين، التي تهاجهما بعد صورها ومنشوراتها الأخيرة، والتي أبرزها :” ايه اللي جرالك.. مكنتيش كدة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، مقطع فيديو وهي ترقص بفستان مفتوح جرىء، أثار غضب رواد السوشيال ميديا.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته ميريهان حسين غضب الجمهور، حيث وصفه البعض بأنه جرىء وعاري وغير مناسب.

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