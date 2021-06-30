على الحصان.. نسرين طافش تبهر الجمهور بإطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي تركب على ظهر خيل عربي وبملابس الفروسية، في إطلالة أبهرت الجميع.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت: ” حب الرِّمَــكْ يجــري بشـراييني، آحبِها وآحــبْ طاريهـا، العاديــاتْ الإســمْ للسُّـورهْ، حَلــفْ بهـا وهـذا مِغَلِّيهــا، وما ينحلفْ إلاَّ تـرىَ بغالي، هــوُ لي ذكرها وهـوُ مِسَميِّها، ولي ما يعَـرفْ الخيـلْ يظلِمهـا، وأهـل الجَهَــلْ لِصـقورْ تشويها”.

وفي قت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول سحب الإقامة الذهبية من نسرين طافش، وذلك نظراً لعدم تواجدها بكثرة في الامارات كما كان سابقاً.

من جانبها نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبدل الصور والفيديوهات :انستجرام” منشور تقول فيه :”(الله يرزقني فلوس كثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغلة فيها).

وانهالت التعليقات على منشور الفنانة نسرين طافش من الجمهور الذي طالبها توضيح هذا الأمر، لدحض الإشاعات.

ومؤخرًا شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصورة الجديدة، وهي ترتدي فستان باللون الوردي،في إطلالة جريئة وجذابة، نالت إعجاب الجماهير.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت :”وفي لحظة ما , بومضة من الزمن .. قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير.”.

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