هجوم ناري من نضال الأحمدية على نوال الزغبي بسبب شيرين عبد الوهاب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، هجوم شديد على المطربة نوال الزغبي، بعد دعمها الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب، في أزمتها الأخيرة مع والد زوجها حسام حبيب.

ونشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، تقرير عبر موقعها اللبناني، تطرح فيه تساؤلا حول طبيعة العلاقة الحالية بين نوال الزغبي وشيرين عبد الوهاب ، مشيرة إلى تجاهل شيرين دعم نوال الزغبي ها.

وقالت نضال الاحمدية في التقرير: ” زوج شيرين حسام حبيب الذي بمجرد زواجه منها قطع علاقتها بكل أصدقائها وأبعدها عن الجميع دون أي مبرر”.

وتابعت في التقرير:” تجاهلت شيرين رسالة نوال الزغبي ما يعني أنها أصبحت تعتبر حتى نوال صديقتها المقربة عدوة لها”.

وفي وقت سابق، فجرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مفاجأة جديدة، بعدما نشرت التسجيل المتدال لوالد المطرب حسام حبيب، والذي أحدث ضجة واسعة الساعات المؤخرة.

وقالت نضال الأحمدية، أنها تمتلك تسريبات أخرى تتؤكد صدق كلامها، مشيرة إلى أن شيرين عبد الوهاب، لم تنفي ما جاء في التسجيل، كما أنها استطاعت تقديم سبق صحفي .

وقالت نضال الاحمدية، في تصريحات تليفزيونية،:” الملحن حسام حبيب يهين شيرين في كل مجالسه، ولدينا تسريبات أخرى، لأنه يهين كرامتها وشرفها، وعندما نسرب كلام والده ونضعه أمام الرأي العام فإن هذا حق”.

وأكدت نضال الأحمدية، أنها لا تربطها أي علاقة بشيرين وأنها بريئة من هذه التسريبات.

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