«بدون مكياج»..هنا الزاهد تخطف أنظار الجمهور بإطلالة طفولية (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنا الزاهد

قامت الفنانة هنا الزاهد، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك حرصا منها على مشاركة جمهورها ومتابعيها بشكل دائم، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة هنا الزاهد، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة جذابة وساحرة لفتت الأنظار، فارتدت فستانا طفوليا رائعا وفضلت ألا تضع أي لمسات جمالية مما أبرز جمال ملامحها، وفضلت أن تعمل شعرها تسريحة “ديل حصان”، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيهم.

وعلى الفور تفاعل العديد من جمهور هنا الزاهد ومتابعيها مع الصور المنشورة على انستجرام، وتفاعل الجمهور معلقين بتعليقات إيجابية تشيد بجمالها وجاذبيتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة هنا الزاهد كانت قد أعلنت إصابة والدتها بمرض جعلها تخضع لإجراء عملية جراحية دقيقة، حيث قالت عبر انستجرام:“أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.

وبعدها بأيام قليلة، قامت الفنانة هنا الزاهد بطمأنة جمهورها ومتابعيها على صحة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “شكرًا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين “.

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