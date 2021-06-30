احمد فلوكس يوجه رسالة إلى حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد فلوكس ، بدعم الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وذلك بعد تعرضهما لأزمة كبيرة بعد تداول تسجيل صوتي لوالد زوجها يكشف عن خطته للاستيلاء على أموالها خلال الأيام الماضية، وكادت أن تهدم حياتهما الأسرية، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قام الفنان أحمد فلوكس، بنشر صورة له على حسابه بتطبيق انستجرام برفقة الفنان حسام حبيب، وعلق عليها وكتب،:” من أنظف وأرقي وأطيب وأجدع الأشخاص اللي موجودين علي الأرض”.

كما قام بتوجيه رسالة حب للفنان أحمد فلوكس رسالة إلى الزوجين في تعليقه على صورته مع الفنان حسام حبيب، وعلق وكتب:”ربنا يحفظك و يحفظ شيرين وأسرتكم وحبكم و يبعد عنكم ولاد الحرام”.

جدير بالذكر، أنه انتشر تسجيل صوتي خلال أيام قليلة ماضية، منسوب للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب يكشف فيه عن خطته للاستيلاء على أموال وثروة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وخرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها، وعلقت على التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه ونفت كل ما تم تداوله بشأن هذا التسريب، وأكدت أنه أغلى شخص في حياتها وان هو الوحيد الذي أخرج الغدارين من حياتها وجعلها تكتفي به فقط.

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