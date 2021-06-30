لـ«فيلا الدَّاون تاون»..أحمد عز يسدد 3 ملايين جنيه في مركز كبار ممولي الضرائب

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد عز بسداد قيمة ضريبية في مركز كبار ممولي المهن الحرة، تقدر بما يقارب حوالي 3 ملايين جنيه، لحصوله على فيلا يقدر ثمنها بمبلغ 27 مليون جنيه بمنطقة الداون تاون، وذلك نظير أتعابه في الإعلان التليفزيوني عن فيلل منطقة الداون تاون.

وتمكن القائمين على الضرائب في مصر على اكتشاف تلك الواقعة، بعد أن قام الفنان أحمد عز بإخفاء هذا المبلغ عن الضرائب ولم يضعه ضمن إيراداته في إقراره الضريبي،وتمت محاسبته عليها وتحصيل قيمة الضرائب الفعلية المستحقة .

جدير بالذكر، أن الدائرة رقم 128 بمحكمة استئناف القاهرة، قامت اليوم الأربعاء، حجز الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على إلزامه ما يقرب من مليون جنيه لنجليه التوأم من الفنانة زينة، مصاريف دراسية لجلسة 11 يوليو للحكم.

مقالات أخرى قد تهمك:-

احمد فلوكس يوجه رسالة إلى حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب (صور)

«بدون مكياج»..هنا الزاهد تخطف أنظار الجمهور بإطلالة طفولية (صور)