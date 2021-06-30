أول صورة من عقد قران منه عرفة على محمود مهدي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان محمود مهدي، بالإعلان عن عقد قرانه على الفنانة منه عرفة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، ليشارك جمهوره ومتابعيه الخبر في سط جو من الفرحة .

حيث قام محمود مهدي، بنشر صورة من عقد القران، وعلق عليها وكتب:”الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور افراد العائلة فقط وهنعمل فرح انشاء الله بعد فيلم 666″.

كما قامت الفنانة الشابة منة عرفة، عن عقد قرانها على خطيبها محمود المهدى، من خلال صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدا تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير”.

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عن خطوبتها من شاب في الوسط الفني، ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام” وكتبت عليه “لقد تمت الخطوبة “.

يذكر أن، آخر أعمال منة عرفة مسلسل “إسعاف يونس” بطولة سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.

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