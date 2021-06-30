بـ«ملابس شتوية»..صور عقد قران منه عرفة تثير الجدل على مواقع التواصل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت صورة عقد قران الفنانة منه عرفة ومحمود مهدي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام محمود المهدي بالإعلان عن أنه تم عقد القران من خلال منشور عبر إنستجرام، كما قام بتحديد موعد حفل الزفاف.

حيث نشر محمود مهدي، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات، صورة عقد قرانه على منه عرفه، وعلق وكتب:”الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط.. وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666″.

كما قامت منه عرفه بتأكيد الخبر من خلال نشر منشور على الفيسبوك، فكتبت:”وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدا تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير”.



وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وانتشرت حالة من الجدل بسبب ظهور ملابس غير مناسبة للحالة الجوية التي نعيش فيها خلال الأيام الحالية في الصورة، حيث ظهرت الأيادي في الصورة بملابس شتوية وتلك الملابس لا تناسب الموجة الحارة التي نعيشها حاليا.

فأنهالت التعليقات الساخرة من الصورة معتقدين أن تلك الصورة غير حقيقية على الإطلاق، فعلق أحد المتابعين قائلا:”بس الصورة لابسين فيها شتوي ليه”؟، “أنتو كتبتوا الكتاب بجد ولا بتضحكوا على الناس بصورة من على النت”.

كما انتقد عدد من الجمهور سرعة عقد القران وخاصة أنه تم الإعلان عن الخطوبة في اقل من شهرين، ولكن لم يعلق محمود مهندي أو منه عرفة على تلك التعليقات حتى الأن.

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