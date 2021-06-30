«رجعي ابني»..والد حسام حبيب يثير الجدل ويوجه رسالة نارية للفنانة شيرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتوجيه رسالة أثارت الجدل من جديد لنجله وزوجته، وذلك عبر حساب جديد له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما تم تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه واتهم ابنه أنه متحكم ومسيطر فى كل أموال شيرين وحساباتها البنكية.

حيث قال خلال الفيسبوك: “ابني أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف”.

واستكمل قائلا:”انجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره”.

وتابع قائلا: “أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول”.

جدير بالذكر، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قامت بالرد على ما تم تداوله من تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب للكشف عن خطته في الاستيلاء على ثروة شيرين، فقامت بالدفاع عنه ونفت كل ما تم ذكره بالتسجيل.

مقالات أخرى قد تهمك:

احمد فلوكس يوجه رسالة إلى حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب (صور)

شيرين تخرج عن صمتها وتعلق على التسجيل الصوتي لوالد زوجها حسام حبيب