«هاشتكيكى فى محكمة»..والد حسام حبيب يقصف جبهة نضال الأحمدية

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، بتوجيه رسالة لنجله وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب والإعلامية نضال الأحمدية التي قامت بنشر تسجيل صوتي ونسبته له وهو يكشف عن خطة نجله للاستيلاء على ثروة أموال الفنانة شيرين عبد الوهاب.

حيث قام بنشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، ونشر رسالة ووجها للإعلامية نضال الأحمدية، وكتب:”أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى”.

وتابع قائلا:”أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن”.

واختتم رسالته قائلا: “بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبيى الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى بإيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن”.

يذكر أن، الإعلامية نضال الأحمدية قامت بنشر تسجيل صوتي في إحدى المواقع اللبنانية وقامت بنسبه للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب وهو يتحدث عن خطة نجله للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، ثم خرجت شيرين عن صمتها ونفت كل ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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