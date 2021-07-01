بعد السخرية منها.. أول تعليق من منة عرفة بعد عقد قرانها على محمود المهدي

عدن - ياسمين عبد العظيم - موجة من السخرية شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة، بعد إعلان الفنانة منة عرفة عقد قرانها على محمود مهدي.

واحتفلت الفنانة منة عرفة مساء أمس ، بعقد قرآنها على الفنان الشاب محمود المهدي، في حفل عائلي صغير.

ونشرت الفنانة منة عرفة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ظهرت فيها برفقة زوجها محمود المهدي.

وعلقت منة عرفة قائلة: “وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدا تم عقد قراني… الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات… اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير”.

من جانبه نشر محمود مهدي، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات، صورة عقد قرانه على منه عرفه، وعلق وكتب:”الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط.. وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666″.

يذكر أنه سخر الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، من صور منة عرفة وزوجها، حيث أنهما ظهرا بملابس شتوية في الصور المتداولة.

وعلق أحد المتابعين قائلا:”بس الصورة لابسين فيها شتوي ليه”؟، “أنتو كتبتوا الكتاب بجد ولا بتضحكوا على الناس بصورة من على النت”.

يذكر أن الفنانة الشابة منة عرفة أعلنت خطوبتها من شاب فى الوسط الفنى ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام” وكتبت عليه “لقد تمت الخطوبة “.

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