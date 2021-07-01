مودة الأدهم تواجه الاكتئاب داخل السجن بهذه الطريقة.. حالتها صعبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعيش فتاة التيك توك الشهيرة، مودة الأدهم، فترة صعبة حاليا داخل السجن، بعد صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، على ذمة قضية الاتجار فى البشر.

وتعرضت مودة الأدهم، لحالة شديدة من الاكتئاب والصمت الشديد، وذلك بعد جخولها السجن تقييد حريتها، وصدور حكم حبسها 6 سنوات.

وأدت تلك الظروف الى دخول مودة الأدهم في حالة من الاكتئاب والذى تقوم بعلاجه من خلال تناول المهدئات العصبية وعلاج الصداع.

وفي سياق متصل، كشفت رحمة الأدهم، شقيقة المتهمة مودة الأدهم، المشهورة إعلاميًا بفتاة “تيك توك”، عن الحالة النفسية لشقيقتها وهي موجودة بين جدران السجن، وذلك خلال تصريحات صحفية صدرت عنها، حيث أكدت أن شقيقتها مودة تعاني من صدمة عصبية حادة ولا تتحدث إطلاقا.

وعلقت على الحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات قائلة:”لا تعليق على أحكام القضاء”، مؤكدة أنها شقيقتها تعاني الآن من صدمات عصبية، وفقدت النطق بمجرد أن سمعت حكم المحمة بالسجن بتهمة الإتجار بالبشر ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأشارت، أن شقيقتها مودة كانت لا تعلم إطلاقا أن ما ارتكبته من الظهور بملابس عارية، أو استخدام أطفال أثناء بثها مقاطع الفيديو، سوف يجعلها خلف القضبان والسجن للمحاكمة، ولم تكن تعلم أن هذا يعد جريمة في حق القانون والمجتمع.

وذكرت رحمة، أن شقيقتها كانت تحلم بأن تصبح نجمة سينمائية مشهورة، فلذلك إتجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكي تصل إلى حلمها سريعا، ولكن تكن تعلم أن ما تفعله مخالف للقانون، وفوجئت بأن القضاء موجه لها الكثير من الانتقادات والتهم التي أدت بها إلى السجن.

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