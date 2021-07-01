زوج هالة صدقي يوجه رسالة نارية لـ أولاده: مش أمكم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثاره رجل الاعمال سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقي، بعدما وجه رسالة نارية إلى أولاده في قضية انكار النسب.

نشر سامح سامي، منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أثار جدل كبير الساعات الماضية.

وكتب سامح : “لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ«dna»، يوم 13 يوليو وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك”.

وفي وقت سابق، كشفت هالة صدقي أسرار جديدة عن قضيتها مع زوجها المحامي سامح سامي، والتي أصبحت مثار اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، قائلة إنها ترفض الحوار معه منذ 7 سنوات وذلك بعد مغادرته البلاد وتركها هي وأبنائها.

وقالت «صدقي» إنها ترفض أي حديث أو أن تدخل في حوار أو مكالمات هاتفية معه، على الرغم من أنها ساعدت والده، مضيفة: «لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر».

وأكدت الفنانة هالة صدقي في تصريح تلفزيوني أن زوجها منذ 7 سنوات وجه لها وأبناءها ألفاظ مسيئة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل الشخصية التي تخص الأسرة، مشيرة إلى أنه رغم طلبها في «بيت الطاعة»، إلا أنها لا تعرف سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها ليس فيه «بيت طاعة» أو طلاق.

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