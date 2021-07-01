سلمى الشيمي تثير الجدل بفستان مثير.. ومتابعون : هتتوبي امتة ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي فستان بني مثير، مفتوح من الصدر ومن أحد جانبي الرجل.

وأثارت جلسة تصوير سلمى الشيمي الجديدة، جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الضور والتي جاء أبرزها :” حرام عليكي, وحش الكون الحقيقي, بطل مصر.

وفي وقت سابق، شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصورو وهي ترتدي فستان تايجر شفاف مثير، أثار غضب الجمهور من إطلالتها.

وعلقت سلمى الشيمي على الصور وكتبت : “إن النمو هو إدراك كيف أن معظم الأشياء لا تستحق رد فعل”.

وانهالت التعليقات على صورة سلمى الشيمي والتي تهاجمها، وجاء ابرزها :” كل حاجة باينة من الفستان”.

وفي وقت سابق،شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي بيجامة مكونة من ثلاث قطع، نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.

اقرأ ايضًا: