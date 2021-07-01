إيمي سمير غانم تنشر صورة جديدة لـ دلال عبد العزيز وتطلب الدعاء العاجل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها بصورة جديدة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، وطلبت من الجمهور الدعاء العاجل لها بالشفاء.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة وكتبت :” اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة إيمي سمير غانم، بنشر صورة من ذكريات حياة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث طالبت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهوره، بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تعيش أزمة صحية خلال الفترة الحالية وتخضع على أثرها للرعاية داخل أحد المستشفيات، كما كشفت عن أخر التطورات الصحية لحالتها وعلقت وكتبت:”أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب”.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت المستشفى على أثر إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الراحل سمير غانم، ولكنه رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، ولم يتم إخبارها حتى الأن بناء على نصائح الأطباء.

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