دينا داش وزوجها في وضع جرىء أمام الأهرامات: في أحضان بعض (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت اليوتيوبر الشهيرة دينا داش، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت دينا داش، في الصورة برفقة زوجها، من أمام الأهرامات وهم في أحضان بعضهم البعض.

وعلقت دينا داش على الصورة وكتبت: بنعد النجوم

وفي وقت سابق، تعرضت اليوتيوبر الشهيرة دينا داش لموقف محرج في ليلة زفافها، حيث ظهرت في فيديو برفقة والدتها السيدة أمل الشورجي، أثناء التحضيرات وكواليس حفل الزفاف الشهير.

وبحسب ما جاء في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت دينا داش أثناء خروجها ببروفة فستان الزفاف، إذ تعثرت وسقطت على الأرض.

وخلال مقطع الفيديو، كان الحضور يلقون عليها نصائح عدة فيما يخص الفستان جاءت كالتالي: «دي لسه بروفة اوعي تمسكي الفستان وانتي ماشية، امسكيه من قدام علشان متتكعبليش».