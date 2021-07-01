رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بـ«مايوه احمر» جرئ ومثير (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة رانيا يوسف

قامت الفنانة رانيا يوسف ، بنشر مجموعة من الصور الجديده من أحدث ظهور لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وذلك اثناء قضاء اجازتها الصيفية بإحدى المدى الساحلية.

حيث ظهرت الفنانة رانيا يوسف، خلال الصور التي نشرتها على إنستجرام، وهي ترتدي مايوة احمر مكشوف من منطقة الصدر، ويكشف عن ساقيها وفضلت أن تضع لمسات جمالية من المكياج ذات الألوان الصاخبة، وظهرت وهي وسط البحر، وأكملت الإطلالة بإرتداء نظارة شمسية رائعة، مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلى الفور، تفاعل العديد من جمهورها ومتابعيها مع الصور، وكشفت التعليقات أن معظم إطلالات الفنانة رانيا يوسف تثير حالة من الجدل بشكل كبير بين الجمهور.

جدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف ، كانت قد كشفت عن تعرضها لاختراق الواتساب الخاص بها، وذلك من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الشخصي بنفس موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

على صعيد أخر، أعلنت الفنانة رانيا يوسف أنها قد بدأت تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح، وهو تم اقتباسه من المسلسل الأمريكى “Jane the virgin”.

المسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

كما أنها تستعد لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل المماليك، والذى من المقرر أن يتم عرضه خلال الأيام المقبلة قبل شهر رمضان، مسلسل “المماليك” بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، وعفاف رشاد.

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