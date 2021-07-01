نوال الزغبي تتألق بـ«الأسود والتايجر» في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نوال الزغبي

قامت الفنانة نوال الزغبي ، بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالة تألقت بها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة نوال الزغبي في الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة جذابة وأنيقة حيث أرتدت فستانا توب أسود جذاب، وجيب تايجر ساحر أعطاها إطلالة رائعة، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية بالألوان الترابية الهادئة، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها، مما أثار إعجاب متابعيها.

وقامت الفنانة نوال الزغبي، بالتعليق على الصورة التي قامت بنشرها على إنستجرام، وكتبت: “توقف عن انتظار حدوث الأشياء … اخرج وحققها ”

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصور فحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وأنهالت التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمالها وأنوثتها الطاغية.

جدير بالذكر، أن الفنانة نوال الزغبي، كانت قد كشفت عن تفاصيل طرحها أغنيتين في العيد بعنوان “أسعد لحظة”، و”بكلم خيالى”، وبالفعل تم طرحهما في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، وحققا نجاحا كبيرا وحصلا على مشاهدات عالية بمجرد طرحهما على موقع تبادل الفيديوهات “اليوتيوب”.

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