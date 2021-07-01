نيكول سابا تتألق بإطلالة ذهبية برفقة زوجها في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نيكول سابا

قامت الفنانة نيكول سابا ، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وذلك اثناء قضاء اجازتها الصيفية برفقة زوجها في إحدى الأماكن الساحلية.

حيث ظهرت الفنانة نيكول سابا في الصور التي نشرتها على إنستجرام، برفقة زوجها وهي ترتدي جمبسوت ذات لون ذهبي، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية بالألوان الترابية الرقيقة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصور، وأنهالت التعليقات الإيجابية على الصورة مشيدين بجمال الفنانة نيكول سابا وروعتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة نيكول سابا كانت قد تزوجت من الفنان السوري يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم “نيكول” أيضا، ولكن لم يفضلا ظهور ابنتهما خلال الصور احتراما لخصوصيتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”، والذى تم عرضه خلال الأيام القليلة الماضية، مسلسل “الهيبة” بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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