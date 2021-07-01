مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة «عروس البحر» في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة مي عمر ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لمشاركة جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة مي عمر، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، باطلالة جذابة ورائعة، ارتدت فستانا باللون السيمون الجذاب أما من الناحية الجمالية ففضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية بالمكياج الهادئ، أما عن شعرها ففضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، فتلك الإطلالة تشبه عروس البحر.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات، أما عن التعليقات فأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها ورقة ملامحها وتوقع البعض أن تلك الصورة غلاف لمجلة.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة مي عمر الدرامية هو مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

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