«سليم»..الفنانة منه جلال ترزق بمولودها الأول (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه جلال

قامت الفنانة منه جلال ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها وهي في غرفة العمليات اثناء استقبالها مولودها الأول والذى اطلقت عليه اسم “سليم”، لتشارك جمهورها ومتابعيها فرحتها وسعادتها بطفلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الانستجرام”.

فقامت الفنانة منه جلال، على الصورة التي نشرتها من غرفة العمليات، وعلقت عليها وكتبت:: “احساس ميتوصفش وربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصور المنشورة على إنستجرام، وأنهالت التعليقات على الصور مباركين مهنئين الفنانة منه جلال.

جدير بالذكر، أن الفنانة منه جلال كانت قد شاركت في فيلم “كان لك معايا” مع المخرجة روجينا بسالى، وحصل الفيلم على جائزتين من مهرجان فاطمة حمامة الدولى والذى أقيم فى لندن، وأكدت أنها سعيدة للغاية من هذه التجربة الرائعة.

فيلم “كان لك معايا” من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه ، وقد شارك به عدد من ضويف الشرف ابرزهم الفنانة عائشة بن احمد .

ويذكر أن، أخر أعمال الفنانة منة جلال فى الدراما مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، بطولة:إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل، وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصة أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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