بفستان «مكشوف البطن»..ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)

قامت الفنانة ميريام فارس ، بنشر صورة جديده من أحدث ظهور لها، لتشارك جمهورها ومتابعيها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام .

حيث ظهرت الفنانة ميريام فارس، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام بإطلالة جريئة ومثيرة، وهي ترتدي فستان فضي مكشوف البطن، أما عن تسريحة الشعر ففضلت ألا تتكلف في تسريحه الشعر، ففضلت أن تصنع تسريحة شعر بسيطة، أما عن اللمسات الجمالية فوضعت القليل من المكياج الرقيق الذي أبرز جمال ملامحها بالاضافة إلى احمر الشفاة.

وعلقت على الصورة وكتبت:”قوة الأناقة في شكلها الحقيقي للمرأة مع الجمال بداخلكِ أنتِ! اسرعي إلى أقرب متجر ردتاغ للحصول على هذا المظهر اليوم!”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وأنهالت التعليقات على الصورة مشيرين أن تلك الصورة لإعلان.

جدير بالذكر، أن الفنانة مريام فارس كانت قد طرحت البرومو لفيلمها الوثائقي، وعلقت عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام” على الصور وكتبت عليها قائلة: “أقدم هذا الفيلم الوثائقي على طريقة تلفزيون الواقع .. يعرض الآن على نت فليكس.

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