«بدون مكياج»..كارمن سليمان تبهر الجمهور بإطلالة صباحية عبر انستجرام (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة كارمن سليمان

قامت الفنانة كارمن سليمان ، بنشر فيديو جديدا لها بعد استيقاظها صباحا، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث أنها تحرص على التواصل مع جمهورها بشكل دائم أولا بأول.

حيث ظهرت الفنانة كارمن سليمات، خلال الفيديو الذي شاركته عبر انستجرام، بإطلالة صباحية منعشة حيث أنها فضلت ألا تضع أي لمسات جمالية من المكياج وكان شعرها منسدلا على كتفيها مما أثار غعجاب معجبيها.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الفيديو وحصلت على العديد من الإعجابات، وأنهالت التعليقات الإيجابية على الفيديو.

وقامت كارمن سليمات، بالتعليق على الفيديو، وكتبت:”صباح كل بصة حلوة تفتح نفس الواحد على اليوم ????☀️ أنا بصحى كل يوم على بصة زين ليا ودي عندي بالدنيا الحمد لله ♥️ بحبكم ♥️”.

جدير بالذكر، أن الفنانة كارمن سليمان كانت قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “أقول له إيه”، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير بـ“يوتيوب”، وحققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على اليوتيوب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ومن تسجيل ماهر صلاح، وإشراف عام مصطفى جاد.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية “الذكرى الشتوية”، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية “يوتيوب”، “الذكرى الشتوية” من ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.

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